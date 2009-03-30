Стоимость жилья на "вторичке" Киева упала

Средняя цена продаж 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке Киева с 23 по 29 марта т.г. снизилась на 2,96% (51 долл. США) – до 1684 долл. за 1 кв. м. Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1256 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский район, где средняя цена продажи составила 2878 долл./кв. м.

По данным компании "SV Development", за этот период снижение средней стоимости продажи 1 кв. м жилья наблюдалось в Шевченковском районе – на 3,24% (73 долл.) - до 2170 долл., Оболонском – на 3,55% (60 долл.) - до 1638 долл., Днепровском – на 2,46% (34 долл.) - до 1361 долл., Голосеевском – на 3,08% (55 долл.) - до 1719 долл., Соломенском – на 2,58% (40 долл.) - до 1508 долл., Печерском – на 3,17% (94 долл.) - до 2878 долл., Святошинском – на 2,16% (31 долл.) - до 1389 долл., Подольском – на 2,36% (37 долл.) - до 1523 долл., Дарницком – на 3,15% (41 долл.) - до 1256 долл. и Деснянском районе – на 2,55% (33 долл.) - до 1276 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке Киева в феврале т.г. снизилась на 11,07% (234 долл. США) – до 1880 долл. за 1 кв. м. Средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке Киева за 2008 год снизилась на 33,23% (1 143 долл.) – до 2 297 долл. за 1 кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 г. занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.