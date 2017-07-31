Десять квартир и два авто за 3 миллиона: журналисты показали, как живет семья киевского прокурора (фото, видео)

Прокурор Киевской местной прокуратуры № 6 Павел Александрович Миленин ранее был помощником народного депутата Михаила Михайловича Поплавского. А в 2009 году работал в Государственном комитете финансового мониторинга Украины.

Больше всего вопросов к семье столичного прокурора возникает из-за кучи дорогостоящего имущества, говорится в расследовании ProSud.

Журналисты проанализировали декларации Миленина за 2014, 2015 и 2016 годы. За этот период он задекларировал лишь 406 тыс. грн дохода от работы в прокуратуре. Зато жена прокурора, которая занимается предпринимательской деятельностью и работает частным нотариусом, заработала за это же время 6,3 млн грн.

"Несмотря на относительно низкий доход Павла Александровича, его образ жизни трудно назвать скромным. Например, в 2016 году прокурор получил в подарок от отца дом и землю в столичных Бортничах, что в Дарницком районе. Общая площадь дома – 433 кв. м, стоимость особняка составляет около 10,3 млн грн. Однако в декларации прокурор отметил, что цена дома – 324 тыс. грн, а земельного участка – 824 тыс. грн, что трудно назвать рыночной ценой, - рассказали журналисты.

Кроме дома, прокурор имеет квартиру в столице в самой высокой многоэтажке Украины. На сегодняшний день 1 кв.м жилья здесь стоит около 54 тыс. грн. Поэтому стоимость прокурорской квартиры площадью 158 кв.м может достигать 8,5 млн грн. Зато в декларации Павел Александрович отметил, что купил жилье всего за 465 тыс. грн (2940 грн за 1 кв.м). В этом самом доме Павел Миленин имеет паркоместо площадью 16 кв. м, которое должно стоить около 600 тыс. грн.

Также Миленин задекларировал квартиру на 121 кв. м и два гаражных бокса площадью 40 кв.м в Киеве. Однако из-за отсутствия этого имущества в государственном реестре вещных прав нам не удалось идентифицировать его расположение. То же самое касается и имущества жены прокурора, которое полностью отсутствует в реестре.

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Поэтому журналисты просто перечислили задекларированную собственность жены Миленина:

► дом площадью 377 кв.м в Михайловке-Рубежовке

► две квартиры площадью 102 и 60 кв.м в Киеве;

► два земельных участка в Михайловке-Рубежовка общей площадью 24 сотки;

► паркоместо в Киеве на 16 кв.м;

► нежилые помещения площадью 65 кв.м, которые стоят почти миллион гривен.

Кроме недвижимого имущества, супруги пару часов от брендов Chaumet и Frank Muller.

Среди автомобилей, которыми обладает прокурор, - BMW 530d 2011-го года выпуска. В 2011-м оно стоило 835 тыс. грн, однако в начале 2017 года Павел Миленин, похоже, продал это авто за 918 тыс. грн.

Зато в июне 2017 года вместо старого BMW 530d Павел Миленин приобрел новенький BMW 540i. Указанная в декларации стоимость автомобиля – 2 млн грн. Не менее дорогой автомобиль у жены прокурора. В 2016 году Екатерина Миленина приобрела новенькое BMW X5 2016-го года выпуска за 1,6 млн грн.

Также Миленин любит путешествовать: он как минимум дважды вместе с семьей отдыхал возле Куршавеля во Франции. Также на его странице в Facebook много фото из путешествий в Германию, Канаду и США.

"Совсем не бедные и родители богатого прокурора. Например, уже упомянутый отец имеет квартиру в самом центре Киева на улице Пирогова 2/37-Б. Квартиру площадью 133 кв.м Александр Леонидович приобрел в 2016 году. Сегодня стоимость такого жилья составляет около 6,2 млн грн", - говорится в расследовании.

Мать прокурора имеет 4-комнатную квартиру площадью 175 кв. м и паркоместо в скандальном и самом дорогом доме Киева на ул. Паторжинского, 14. Сегодня такое жилье стоит более 700 тыс. долл.

Подсчитать стоимость всего имущества семьи столичного прокурора невозможно, ведь часть собственности отсутствует в Госреестре вещных прав на недвижимое имущество. Поэтому журналисты подытожили чем владеет семья Павла Миленина:

► 10 квартир в дорогих домах Киева общей площадью 1440 м2;

► 3 жилых дома площадью 1802 м2;

► 476 м2 в нежилых помещениях и 9 паркомест в тех же самых дорогих домах столицы;

► 2 автомобиля стоимостью 3,6 млн грн.

"Откуда деньги на все это имущество – неизвестно, ведь никакого успешного бизнеса, о котором было бы известно, никто из членов семьи не имел. Возможно, такие большие доходы приносили должности главы ГАИ и ГУ МВД Украины в г. Киеве отцу Павла Александровича, а ныне - и должность прокурора самому Павлу Миленину", - подытожили журналисты.

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