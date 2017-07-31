Госстат подсчитал миллиардные долги украинцев за коммунальные услуги

Задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в июне 2017 года снизилась на 3,5% по сравнению с показателем на конец мая и составила 8,6 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Читайте такжеСубсидии на новый отопительный сезон переназначат автоматически, исключение – арендованное жилье

Согласно сообщению, задолженность за содержание домов, сооружений и придомовых территорий за отчетный период выросла на 3,3% и составила 3 млрд грн, задолженность за вывоз бытовых отходов не изменилась и составила 400 млн грн.

Задолженность за централизованное водоснабжение и водоотвод выросла на 14,3% и составила 2,1 млрд грн.

По данным Госстата, в июне украинцы уплатили за электроэнергию 2,3 млрд грн (85,2% от начисленных в этом периоде сумм). При этом задолженность за электроэнергию по состоянию на конец июня составила 3,8 млрд грн. Задолженность за газоснабжение снизилась на 0,9% и составила 11,3 млрд грн.

Всего в июне украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 3,9 млрд грн, что составило 102,1% начисленных за этот период сумм.

Самый высокий уровень оплаты наблюдался в Днепропетровской, Киевской и Одесской областях (128,4%, 125,5% и 124,6% соответственно), а самый низкий – в Донецкой, Хмельницкой и Тернопольской областях (65%, 67,1% и 69% соответственно).

Также сообщается, что за январь-июнь 2017 года с населением было заключено 28,8 тыс. договоров о реструктуризации задолженности на общую сумму 143,5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в мае 2017 года увеличилась на 3,4% по сравнению с показателем на конец апреля и достигла 8,9 млрд грн.