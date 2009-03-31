Порядка 370 тыс семей выплачивают ипотечные кредиты

Председатель правления "Укрсоцбанка" Борис ТИМОНЬКИН сообщил, что в Украине 350-370 тысяч семей выплачивают банкам ипотечные кредиты на жилье.

Об этом он сказал в интервью газете «Дело» (№ 50 от 31 марта 2009 года), отвечая на вопрос относительно количества граждан страны, выплачивающих такие кредиты.

«У нашего банка 50 тысяч клиентов по ипотеке. Всего по Украине - около 400 тысяч семей, которые имеют ипотечные кредиты. Надо отнять спекулятивную долю, ведь кто-то покупал с целью перепродажи или сдачи в аренду, в итоге получится 350-370 тысяч семей», - сказал Б.ТИМОНЬКИН.