После назначения Грицака главой СБУ его родственники купили четыре квартиры за один день - СМИ (фото)

Невестка и родители невестки главы СБУ Василия Грицака имеют семь квартир, четыре из которых купили в один день, 18 декабря 2015 года, менее чем через полгода после назначения Василия Грицака главой СБУ. Об этом свидетельствует выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, передают "Наші гроші".

Сват главы СБУ Игорь Драчук 18 декабря 2015 года оформил на себя в ЖК "Зеленый остров-2" квартиру площадью 73 кв. м, а его жена Людмила Драчук в том же доме в тот же день – сразу три квартиры: площадью 72 кв. м., 48 и 45 кв. м.

Квартиры в состоянии "после строителей" в "Зеленом острове-2" продаются по 29 тыс грн. за квадратный метр. Таким образом, эти четыре квартиры Драчуков могли стоить от $263 тыс.

На Игоря Драчука с ноября 2013 года зарегистрирована квартира на улице Сикорского, 1, ЖК "Зеленый остров" площадью 80 кв. м. Сейчас такая недвижимость уже с мебелью продается за $139 тыс.

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Дочь Драчуков, невестка главы СБУ Анна Грицак владеет двумя квартирами. Первая расположена на столичном Печерске в жилом комплексе "Престиж холл", имеет площадь 84 кв. м. Квартира приобретена Анной Грицак по договору мены в январе 2014. Сейчас в этом ЖК квартиры с авторским дизайном продают по $3 тыс. за квадратный метр.

Также на Анну Грицак от ноября 2013 зарегистрирована квартира недалеко от Киева в с. Чайки в жилом комплексе "Чайка" на ул. Лобановского, 17 площадью 50 квадратов. Недвижимость продается сейчас в этом ЖК по $1 тыс. за квадрат.

На Игоря Драчука также зарегистрированы три автомобиля, среди которых Mercedes-Benz ML 250 CDI 2013 года выпуска, приобретен в январе 2015 года. Сейчас такое подержанное авто продается за $42 тыс. долл.

Людмила Драчук с 2003 года зарегистрирована как физическое лицо-предприниматель, консультирует по вопросам коммерческой деятельности. Игорь Драчук владеет рекламным агентством "Рим", специализирующимся на оформлении разрешительных документов на размещение киосков, летних площадок, наружной рекламы, изготавливает кадастровые, топопланы и др.

Рекламное агентство "Рим" числилось также как место работы невестки главы СБУ Анны Грицак. В 2016 невестка Василия Грицака заработала 587 грн, и еще 19 тысяч грн получила государственной и социальной материальной помощи.

Сын главы СБУ за прошлый год получил зарплату в прокуратуре 157 тыс. грн и еще $8,5 тыс наличных. Еще $5 тыс. наличными задекларировала супруга Олега Грицака.

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