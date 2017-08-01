ОСМД привлекли в 4 раза больше кредитов на утепление домов, чем годом ранее

Организации совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) в июле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличили объем привлеченных кредитных средств на утепление многоквартирных домов в 4 раза – до рекордной суммы в 29 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения.

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«В июле 86 ОСМД и ЖСК привлекли «теплых кредитов» на сумму 29,1 млн грн. Это в 4 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, когда ОСМД использовали на энергосбережение лишь 7 млн грн», - сказано в сообщении.

Отмечается, что за два года действия программы ее участниками стали 1000 ОСМД, которые привлекли в государственных банках 157 млн грн на реализацию энергоэффективных мероприятий в многоэтажках.

В разрезе регионов наибольшую сумму на утепление, а именно - 31 млн грн, привлекли ОСМД Волынской области. Также в тройку лидеров по объему взятых «теплых кредитов» вошли Киевская и Запорожская области.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2015 года правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Кабинет министров Украины заложил в государственный бюджет на 2017 год 400 млн грн на реализацию программы по выдаче населению "тёплых" кредитов.

Механизм финансирования «теплых» кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тыс. грн) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тыс. грн в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.

Местные органы власти также подключаются к этой программе и разрабатывают собственные программы по возмещению населению части тела кредита или процентов на реализацию энергоэффективных мероприятий. Это позволяет населению участвовать сразу в нескольких программах энергоэффективности.