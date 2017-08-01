В Киеве незначительно подешевело жилье

Средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в июле 2017 года по сравнению с июнем снизилась на 0,4% – до 23,202 тыс. грн/кв. м, по сравнению с июлем 2016 года цена снизилась на 2,8%, сообщает в своем ежемесячном отчете информационно-аналитический портал 100realty.ua.

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По данным экспертов, в прошлом месяце на первичном рынке снижение стоимости квартир наблюдалось в бизнес-классе – на 0,1%, до 30,742 тыс. грн/кв.м и эконом-классе – на 0,1%, до 16,760 тыс. грн/кв.м, а выросли цены квартир премиум-класса - на 1,4%, до 30,776 тыс. грн/кв.м и комфорт-класса – на 0,1%, до 21,752 тыс. грн/кв.м.

Наиболее ощутимо снизились цены на квартиры в Шевченковском и Соломенском районах столицы – на 3,7% и 3,6% соответственно, в то время как стоимость квартир в некоторых районах выросла. Наиболее существенно цена выросла в Подольском и Оболонском районах - на 1,9% и 1,8% соответственно.

По информации портала, в прошлом месяце квартиры к продаже предлагали 69 операторов в 181 объектах. В структуре предложения первичного жилья преобладали новостройки эконом-класса – 33% и комфорт-класса – 30%. На новостройки бизнес-класса приходилось 25%, а премиум-класса – 12% от общего количества.

При этом в июле были приостановлены либо прекращены продажи квартир в двух новостройках.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в июне 2017 года по сравнению с маем снизилась на 0,1% – до 23,292 тыс. грн/кв. м, по сравнению с июнем 2016 года цена снизилась на 2,9%.

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева в июле 2017 года уменьшилась на 0,2% по сравнению с июнем и составила 32,623 тыс. грн/кв. м, при этом в долларах цена выросла на 0,05% – до 1251 долл./кв. м, сообщает 100realty.ua.

Также сообщается, что с января 2017 года квартиры на вторичном рынке жилой недвижимости Киева подешевели в среднем на 8,7%, а в долларовом эквиваленте средняя цена снизилась на 2,7%.

По данным аналитиков, гривневые цены в дорогом сегменте жилья по сравнению с июнем уменьшились на 0,6%, в дешевом – на 1,2%, а в долларовом эквиваленте уменьшились на 0,3% в дорогом сегменте.

Согласно отчету, в прошлом месяце больше всего подешевели 4-комнатные квартиры – на 0,4%, до 36,456 тыс. грн/кв. м. Средняя стоимость предложения 2-комнатных квартир в столице уменьшилась на 0,4%, до 33,494 тыс. грн/кв. м, 1-комнатных – на 0,3%, до 30,161 тыс. грн/кв. м, а 3-комнатных - на 0,02%, до 33,494 тыс. грн/кв. м.

Количество представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости в июле 2017 года по сравнению с июнем уменьшилось на 7,4% и составило 20,036 тыс. объектов.

В общем объеме 1-комнатные квартиры занимают 28%, 2-комнатные – 32%, 3-комнатные – 33% и 4-комнатные – 7%.

Как сообщал УНИАН, по данным портала 100realty.ua, средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева в июне 2017 года уменьшилась на 1,6% по сравнению с маем и составила 32,683 тыс. грн/кв. м, при этом в долларах цена снизилась на 0,6%, – до 1250 долл./кв. м.