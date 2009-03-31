АМК и МинЖКХ намерены контролировать тарифы на ЖКУ

13:32, 31 марта 2009
Недвижимость
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Антимонопольный комитет Украины (АМК) и Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (МинЖКХ) сегодня подписали совместное письмо об усовершенствовании госрегулирования в сфере ЖКХ, обращенное к Ассоциации городов Украины и органам местной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, письмо подписано на совместном заседании АМК и МинЖКХ, посвященном актуальным проблемам жилищно-коммунального хозяйства.

По словам министра по вопросам ЖКХ Алексея КУЧЕРЕНКО, два ведомства будут делать все для координации действий как на центральном, так и на региональном уровнях, чтобы обеспечить контроль за тарифообразованием и качеством жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

В частности, в письме идет речь о том, что во время формирования тарифов на услуги ЖКХ должны быть соблюдены следующие принципы: соответствие уровня тарифов размеру экономически обоснованных расходов на производство услуг, открытость, доступность и прозрачность тарифов для потребителей, соответствие оплаты услуг их количеству и качеству.

При этом органы местного самоуправления могут устанавливать тарифы только после получения заключений госценинспекций относительно экономической обоснованности плановых расходов на жилищно-коммунальные услуги предприятий всех форм собственности.

АМК и МинЖКХ рекомендуют местным органам власти определить порядок обнародования информации и открытых слушаний по установлению или изменению тарифов на услуги естественных монополистов, а также утвердить порядок перерасчета за непредоставленные или предоставленные в неполном объеме услуги теплоснабжения.

В ходе обсуждения письма заместитель исполнительного директора Ассоциации городов Украины Виктор АНТОНЕНКО заявил, что Ассоциация не намерена подписывать это письмо. По его словам, проблема состоит в том, чтобы перейти к формульному принятию тарифов (тарифы растут в соответствии с изменениями цен энергоносителей).

При этом В, АНТОНЕНКО отметил, что коммунальным предприятиям, которые несвоевременно расплачиваются за газ, начисляется пеня, тогда как населению при несвоевременной оплате услуг ЖКХ пеня не начисляется.

В свою очередь А.КУЧЕРЕНКО отметил, что правительство категорически против формульного подхода по автоматическому регулированию тарифов, поскольку тариф будет неподъемным для населения и никто не будет заниматься модернизацией предприятий ЖКХ.

Он также рекомендовал Ассоциации городов подать законопроект, который восстановит штрафные санкции за несвоевременную оплату населением услуг ЖКХ. Министр пообещал поддержать такой законопроект. 

 

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