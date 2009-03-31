МинЖКХ предлагает снизить порог начисления субсидий по квартплате

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (МинЖКХ) предлагает снизить порог начисления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) с 20 до 15% от среднемесячного совокупного дохода семьи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО в ходе совместного заседания МинЖКХ и Антимонопольного комитета.

«Я думаю, что нам нужно реально посчитать возможность уменьшения порога с 20 до 15% выхода на субсидии», - сказал он.

Министр отметил, что также необходимо отработать механизм предоставления субсидий в условиях, когда люди теряют работу. «И мы должны эти два механизма ввести одновременно», - добавил он.

А.КУЧЕРЕНКО сказал, что в этом году необходимо внедрить программу модернизацию предприятий теплоэнергетики. «Я хочу сделать, чтобы модернизация – это было как минимум неповышение тарифов, а как максимум – снижение тарифов. Но для этого должна быть жесткая тарифная политика», - пояснил А.КУЧЕРЕНКО.

Министра беспокоит тенденция, когда в два раза за первые два месяца т.г. уменьшился уровень платежей населения за услуги ЖКХ. «Если мы хотим поэкспериментировать с предприятиями отрасли и посмотреть, что будет в условиях неуплаты, - я не советую вам этого делать, потому что не будет ни тепла, ни других услуг», - подчеркнул А.КУЧЕРЕНКО.