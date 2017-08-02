В Украине вступил в силу закон об обязательной установке счетчиков на тепло и воду

Вступление в силу с 2 августа закона о коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения, обязывающего операторов инженерных сетей самостоятельно установить приборы учете (счетчики) там, где они отсутствуют, значительно повысит энергоэффективность страны.

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Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

«Еще один шаг к энергоэффективности сделан - украинцы будут платить только за фактически потребленные объемы коммунальных услуг. Сегодня вступил в силу закон «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», который предусматривает переход на 100% учет потребления тепловой энергии и водоснабжения», - отметил Гройсман.

По словам премьера, счетчики тепла должны быть установлены на протяжении года, горячей и холодной воды - в течение года для нежилых помещений и в течение двух лет для жилых.

«Если оператор этого не сделает, на него, а не на потребителя, будут налагаться штрафные санкции. При этом, у потребителя остается право самостоятельно купить счетчики. Но люди за это платить не обязаны. Установка счетчиков позволит украинцам самостоятельно контролировать объемы потребления воды и тепла, и, следовательно, контролировать расходы на коммунальные услуги», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 22 июня Верховная Рада Украины приняла закон о коммерческом учете коммунальных услуг, которым предусматривается обязательная установка домовых приборов учета (счетчиков) потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды в нежилых (до 1 октября 2017 года) и жилых (до 1 октября 2018 года) зданиях.

Основная цель закона - это переход на 100% учет потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды с помощью счетчиков, что сделает невозможным перевод на население сверхнормативных потерь монополистов.