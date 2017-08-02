Журналисты показали состояние семьи нового военного прокурора сил АТО (фото, документы)

Военным прокурором сил АТО Олег Сенюк стал совсем недавно – 12 мая 2017 года. На этой должности он заменил пресловутого Константина Кулика, прокурора, который сейчас находится под следствием Национального антикоррупционного бюро по статье незаконное обогащение.

До этого с марта 2015 года прокурор Сенюк возглавлял Военную прокуратуру Западного региона. Также он долгое время проработал на различных должностях в органах прокуратуры во Львове и Киеве. Интересно, что его тесть - экс-заместитель генпрокурора Александр Атаманюк в прошлом тоже занимал должность Военного прокурора Западного региона. И именно после бракосочетания с дочерью влиятельного прокурора Олег Владимирович Сенюк делает стремительную карьеру, передает ProSud.

Жена Олега Сенюка – Сенюк Вита Александровна в органах прокуратуры с 2003 года. За это время она проработала на должностях прокурора в г. Киев и прокуратуре Львовской области. Сейчас Вита Александровна занимает должность прокурора отдела государственного обвинения в высших судах Генеральной прокуратуры Украины.

Если проанализировать декларации обоих прокуроров за 2014, 2015 и 2016 годы то можно заметить, что доход жены прокурора Виты Александровны за эти годы составил всего 20,6 тыс. грн. За это же время Олег Сенюк задекларировал чуть больше 1 млн грн.

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"Теперь что касается имущества нажитого прокурорской семьей на государственной службе. Олег Владимирович Сенюк в своей собственности имеет относительно немного имущества. Он владеет квартирой на 62 м2 во Львове. Также прокурор имеет в собственности земельный участок площадью 600 м2 и садовый дом на 15 м2", - говорится в расследовании.

Зато у его жены имущества значительно больше. Вита Сенюк является владелицей садового дома площадью 221 м2 в селе Гатное, возле Киева.

Как видно из реестра недвижимости, земельный участок под домом площадью 0,1194 га Вите Александровне Сенюк подарили. В интервью изданию 368.media ее муж объяснил, что эти 12 соток земли бесплатно получила родная сестра Виты Сенюк – Инна Атаманюк. Позже она подарила землю Вите Александровне на день рождения.

Вита Александровна Сенюк также владеет участком площадью 0,1 га возле Киева, на территории Вороньковской сельсовета.

Квартирой общей площадью 113 м2 обладает также дочь прокуроров – София Олеговна Сенюк 2004-го года рождения.

Ездит Вита Сенюк на Honda CRV 2008-го года выпуска. Указанная в декларации стоимость автомобиля – 213 тыс. грн.

Также Вита Александровна задекларировала 45 тыс. долл сбережений, которые, по словам ее мужа получила от родителей.

Сестра Виты Сенюк - Инна Атаманюк тоже работает в органах прокуратуры. Как видно из ее декларации она занимает должность прокурора отдела обеспечения представительства в высших судах Управления представительства интересов граждан или государства в суде ГПУ. В собственности ее семьи находится квартира в Киеве на 87 м2, дом на 278 м2 в селе Старое (Бориспольский р-н Киевской обл.) и два автомобиля общей стоимостью 468 тыс. грн.

Тесть Олега Сенюка – 63-летний экс-заместитель генпрокурора Александр Атаманюк вместе со своей 62-летней супругой Валентиной Трофимовной в 2017 году приобрели три квартиры по адресу г.Киев, улица Ломоносова 46/1. Все три квартиры общей площадью 131 м2 в этом доме сегодня стоят около 170 тыс. долл.

"В органах прокуратуры и до сих пор продолжают работать целыми семьями. Мы можем лишь догадываться, повлиял на стремительную карьеру Олега Сенюка его зять, экс-заместитель генпрокурора Александр Атаманюк, обе дочери которого трудоустроены в ГПУ", - подытожили в расследовании.