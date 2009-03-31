Граждане не верят, что КМУ не будет повышать тарифы на ЖКУ

Подавляющее большинство граждан не верит обещаниям правительства не повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальным институтом стратегических исследований, которые его директор Юрий РУБАН обнародовал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, такую позицию выразили 73% респондентов.

В то же время опрос показал, что на фоне кризисной экономической ситуации в стране отношение граждан к политическим партиям и политикам остается в большой мере неопределенным.

"Немного большую определенность демонстрируют традиционно восточный и западный регионы страны, но и там лишь треть респондентов подтвердила уверенность в намерении голосовать за определенную политическую силу и определенного политика", - отметил Ю.РУБАН.

Вместе с тем, согласно данным опроса, треть респондентов на данное время не видит "на политическом рынке" политической силы, которая способна что-то изменить в стране.

Исходя из этого, по убеждению Ю.РУБАНА, очень важно то, чтобы украинские политики сами предложили обществу модернизацию политической системы.

Опрос проводился 14-17 марта по квотной выборке среди населения старше 18 лет во всех областях Украины, АР Крым и Киеве. Опрошено 2006 человек, погрешность выборки составляет 2,3%.