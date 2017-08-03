Заполняемость отелей Киева стала самой высокой за четыре года

Заполняемость отелей в Киеве по итогам первого полугодия 2017 года выросла на 5,7% от уровня 2016 года и составила 48,5%, в то же время номинированная в долларах средняя стоимость размещения в гостиницах столицы за полгода снизилась на 2,6% – до 147 долл. за номер.

Читайте такжеВ Киеве незначительно подешевело жилье

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба консалтинговой компании Jones Lang LaSalle (JLL) со ссылкой на руководителя департамента гостиничного бизнеса JLL Татьяну Веллер.

«В целом за 1 полугодие 2017 года среднерыночная загрузка качественного номерного фонда в Киеве выросла до 45,8%. Это самый высокий показатель с 2013 года. Тогда в январе-июне было занято более 48% номеров, однако объем предложения на рынке тогда был меньше. Напомню, что в начале 2014 года был открыт Hilton на 262 номера, что является серьезным ростом для небольшого рынка украинской столицы», - цитирует Веллер пресс-служба JLL.

При этом эксперт отметила, что средняя стоимость размещения (ADR) в гривне растет, а в валюте снижается.

«Средний тариф в 1-м полугодии в гривнях немного вырос - на 2,4%, до почти 4 тыс. грн и снизился в валюте на 2,6%, до 147 долл., тогда как доходность на номер увеличилась в гривнах на 26,2%, до 2,7 тыс. грн., и в валюте на 20%, до 67 долл. Это самая высокая доходность в расчете на номер в киевских отелях за 1 полугодие с 2013 года, когда она равнялась 103 долл.», - рассказала Веллер.

Она также отметила, что восстановление операционных показателей гостиниц Киева возможно при условии сохранения стабильной политической ситуации.

«При условии сохранения стабильной политической ситуации в стране продолжится постепенное восстановление операционных показателей гостиниц Киева. На этом фоне уже несколько месяцев мы наблюдаем растущую уверенность инвесторов, профессиональных управляющих компаний и международных брендов в гостиничном рынке украинской столицы. Это в первую очередь выражается в выходе новых гостиничных проектов на рынок. До конца года должно появиться 664 номера под международными брендами в различных категориях. Выход нового брендированного предложения увеличит конкуренцию на рынке, и может привести к коррекции показателей гостиничного рынка в 2017-2018 годах», – цитирует Веллер пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, заполняемость отелей в Киеве в 2016 году увеличилась на 15% по сравнению с 2015 годом – до 40%, в то же время номинированная в гривне средняя стоимость размещения в гостиницах столицы за прошлый год выросла на 14% – до 3,8 тыс. грн за номер.

Справка УНИАН. JLL – компания, предоставляющая финансовые и комплексные услуги в области недвижимости. Годовой оборот компании составляет 6 млрд долл. США, за вычетом прямых расходов – 5,2 млрд долл. США (на 31 декабря 2015 года). JLL имеет более 280 корпоративных офисов в 80 странах мира, штат компании насчитывает более 70 тыс. сотрудников. Портфель компании составляет 372 млн кв. м по всему миру.