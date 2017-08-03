Еще 8 семей из Житомирской области получат средства на строительство и приобретение жилья на селе в рамках программы "Собственный дом"

Еще 8 семей из Житомирской области получат средства для строительства, реконструкции или приобретения жилья на селе в рамках программы «Собственный дом». Соответствующее решение было принято сегодня, 3 августа, на заседании областной комиссии под руководством председателя ОГА Игоря Гундича, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

«Это именно та программа, которая нужна нашей области. Она пользуется спросом и благодаря ей молодые семьи имеют возможность получить собственное жилье. Будем работать над тем, чтобы увеличить финансирование этой программы», – сказал Гундич.

Программа заключается в том, что жителям области предоставляется кредит на срок до 20 лет, а молодым семьям, где возраст мужа и жены не превышает 35 лет, либо неполным семьям в возрасте до 35 лет – до 30 лет с внесением за пользованием им платы в размере 3% годовых, а на строительство инженерных сетей - до 2 лет.

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«Не думали, что так просто – подали документы, пришли на собеседование и нам согласовали. А узнали мы об этом через моего коллегу по работе, который тоже получил кредит на строительство через эту программу», – сказал на заседании комиссии заемщик льготного кредита, участник АТО Олег Шиманский.

Как сообщал УНИАН, в апреле этого года 7 семей из Житомирской области, в том числе 3 из них – семьи участников АТО, получили льготные кредиты на приобретение или строительство жилья на селе в рамках программы «Собственный дом». Таким образом, в этом году в области уже воспользовались этой программой 15 семей.

Напомним, в Украине действует Программа кредитования индивидуального жилищного строительства на селе.