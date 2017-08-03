Отставка на миллион: экс-прокурор после увольнения купил 5 квартир в Киеве (фото)

Бывший руководитель Главного управления представительства в суде Генеральной прокуратуры Украины Олег Кучер за время пребывания на посту приватизировал две служебных квартиры. Также после увольнения он с женой стал владельцем 5 квартир в центре Киева, сообщает проект "Декларации" на Bihus.info.

28-летний сын Олега Кучера Вадим сейчас тоже работает в прокуратуре - на должности первого заместителя руководителя Киевской местной прокуратуры №10. Согласно его декларации за 2016 год, он живет в квартире площадью 63 кв. м. Она была предоставлена Олегу Кучеру в 2003 году в качестве служебной, а в 2008-м приватизирована его женой Инной.

Вадим Кучер владеет гаражом площадью 59 кв. м на Софиевской Борщаговке. На спутниковых снимках видно, что он находится на одном дворе с домом площадью 547 кв. м, владелицей которого является Инна Кучер. Согласно выписки из Реестра вещных прав на недвижимое имущество, он был ей подарен в 2011 году.

В сентябре 2014 года Олег Кучер приватизировал еще одну государственную квартиру площадью 141 кв. м, расположенную в доме бизнес-класса на бульваре Дружбы народов, 14-16. В 2016 году он купил 3 квартиры общей площадью около 110 кв.м в доме по улице Гоголевской, 1-3, недалеко от Центрального цирка. Его жена тоже владеет здесь 30-метровой квартирой и 260-ью "квадратами" нежилых помещений. Цены на жилую недвижимость в этом доме стартуют от 1300 долларов за "квадрат", поэтому сами только квартиры супругов Кучеров должны стоить около 180 тыс. долларов. А нежилые помещения, в соответствии с декларацией Вадима Кучера за 2015 год, стоили его матери в 2011-м более 30 тыс. долларов.

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Кроме этого, Инна Кучер имеет почти полгектара земли на берегу реки Десны в Вышгородском районе, а Олег Кучер в 2015 году приобрел квартиру площадью 89 кв. м в самом центре Киева - в Михайловском переулке, всего в 5 минутах ходьбы от Майдана Независимости. Цена квадратного метра здесь - 3,5 тыс. долларов, то есть квартира экс-прокурора должна стоить более 310 тысяч.

Из транспортных средств Вадим Кучер владеет автомобилем Land Rover Discovery 2007 г. в., а его мать в начале 2016-го стала владелицей LEXUS LX 570. Также, согласно декларации Вадима Кучера за 2015 год, она владела Mercedes-Benz ML-350, но продолжает ли сейчас автомобиль находиться в его собственности - неизвестно.

Главное управление представительства в суде Генеральной прокуратуры Украины Олег Кучер возглавлял с ноября 2005 по июль 2014 года. Несмотря на значительный стаж работы в старой системе, был уволен не сразу после смены власти. Заняв должность первого заместителя в собственном отделе, Кучер успел даже принять участие в расследованиях преступлений предыдущей власти.

В частности, в апреле 2014 года на брифингу он сообщил о завершении проверки относительно законности передачи в аренду земли под “Межигорьем".

Фамилия Кучера тоже было в списке тех, кого отказался люстрировать Генпрокурор Виталий Ярема. В конце концов, Олег Кучер был уволен 1 декабря 2014 года.

Как сообщал УНИАН, невестка и родители невестки главы СБУ Василия Грицака имеют семь квартир, четыре из которых купили в один день, 18 декабря 2015 года, менее чем через полгода после его назначения руководителем ведомства.