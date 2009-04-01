Коммунальные пляжи в Крыму будут бесплатными
11:22, 01 апреля 2009Недвижимость
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Постановление Совмина АРК
В период курортного сезона властям крымских регионов рекомендовано обеспечить бесплатный и беспрепятственный доступ жителей полуострова и отдыхающих на коммунальные пляжи автономии.
Об этом говорится в утвержденном Советом министров Крыма постановлении «О мероприятиях по подготовке и проведению курортного сезона 2009 года в Автономной Республике Крым», тектом которого располагает УНИАН.
Как отмечается в документе, «при заключении договоров аренды пляжных территорий» предусмотрено взимание платы только «за дополнительные услуги по прокату пляжного оборудования».
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