Земля в пригороде Киева в первом квартале подешевела на 20%

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в первом квартале т.г. снизилась на 20,13%, или на 1041 долл. США, – до 4 132 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась в Киево-Святошинском районе на 16,89% (1343 долл.) – до 6 610 долл./сотка, Обуховском – на 19,70% (1221 долл.) – до 4 978 долл./сотка, Бориспольском – на 20,36% (1113 долл.) – до 4 354 долл./сотка, Броварском – на 22,36% (943 долл.) – до 3 273 долл./сотка, Васильковском – на 25,77% (966 долл.) – до 2 784 долл./сотка, Вышгородском – на 21,88% (897 долл.) – до 3 203 долл./сотка, Кагарлыкском – на 26,15% (523 долл.) – до 1 477 долл./сотка, Макаровском – на 24,08% (585 долл.) – до 1 845 долл./сотка; Бородянском – на 29,32% (814 долл.) – до 1 964 долл./сотка; Фастовском – на 27,32% (461 долл.) – до 1 227 долл./сотка и Барышевском районе – на 29,95% (495 долл.) – до 1 157 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу объектов в одиннадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе – 15%, Бориспольском – 12%, Васильковском – 10%, Киево-Святошинском – 11%, Броварском – 12%, Обуховском – 8%, Бородянском – 7%, Вышгородском – 9%, Кагарлыкском – 6%, Барышевском – 5%, Фастовском – 5%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в феврале т.г. снизилась на 6,08%, или на 292 долл. США, – до 4 505 долл. за сотку; в 2008 году - на 11,78% (691 долл.) – до 5 173 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 г. занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.