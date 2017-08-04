Под Киевом дешевеет земля: эксперты назвали самые дешевые и самые дорогие районы

Средняя стоимость земельных участков под коттеджное строительство в пригороде Киева с 4 июля по 3 августа снизилась на 1,69% - до 1 686 долл./сотка, сообщили УНИАН в консалтинговой компании SV Development.

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«При этом в области самым дешевым оставался Переяслав-Хмельницкий район со средним показателем 566 долл./сотка, самым дорогим - Киево-Святошинский район, где средняя цена продажи составила 2 472 долл./сотка», - говорится в сообщении SV Development.

По данным компании, снижение стоимости земли под застройку в прошлом месяце наблюдалось во всех районах Киевской области.

Наиболее существенное снижение наблюдалось в Бориспольском районе - на 2,35%, до 1868 долл./сотка, а наименьшее - в Иванковском районе - на 0,04%, до 665 долл./сотка.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV Realty.