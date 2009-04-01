Cтоимость жилья на "вторичке" Киева упала на 27%

Средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке Киева в первом квартале т.г. снизилась на 27,22% (625 долл. США) – до 1 671 долл. за 1 кв. м. Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 242 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский район, где средняя цена продажи составила 2 856 долл./кв. м.

По данным компании "SV Development", за этот период снижение средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Шевченковском районе – на 25,81% (751 долл.) - до 2 160 долл., Оболонском – на 27,53% (619 долл.) - до 1629 долл., Днепровском – на 29,36% (560 долл.) - до 1 346 долл., Голосеевском – на 26,37% (608 долл.) - до 1 696 долл., Соломенском – на 28,82% (607 долл.) - до 1 500 долл., Печерском – на 23,66% (885 долл.) - до 2 856 долл., Святошинском – на 27,07% (512 долл.) - до 1 378 долл., Подольском – на 26,49% (547 долл.) - до 1 518 долл., Дарницком – на 31% (558 долл.) - до 1 242 долл. и Деснянском районе – на 29,10% (520 долл.) - до 1 268 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке Киева в феврале т.г. снизилась на 11,07% (234 долл. США) – до 1 880 долл. за 1 кв. м. Средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке Киева за 2008 год снизилась на 33,23% (1 143 долл.) – до 2 297 долл. за 1 кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 г. занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.