Во Львове в два раза повысили тарифы на вывоз мусора для населения

Исполком Львовского горсовета согласовал повышение тарифов на вывоз мусора для населения в два раза – с нынешних 70 копеек за каждый квадратный метр жилой площади до 1,4 грн. По-новому львовяне начнут платить с 1 сентября, пишет Zaxid.net.

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"Корректировать тарифы надо системно и регулярно. Эту корректировка тарифов мы должны были делать в прошлом мае или прошлом июне, но, когда произошел на полигоне весь этот процесс, город был в стрессе. Мы прекрасно понимаем, что, когда площадки переполнены, выносить на исполком вопрос о корректировке тарифов на вывоз было бы не корректно, потому что человек должен платить тогда, когда чисто, когда мусор вывезен. Поэтому перевозчики больше года работали себе в убыток. Они не получали тех средств, которые должны были бы получать, потому что зарплата выросла, топливо, другие расходы. Я понимаю, что эти тарифы четко просчитаны и к ним нет замечаний", - сказал мэр Львова Андрей Садовый.

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Тарифы будут отличаться в зависимости от перевозчика, который вывозит мусор из того или другого района. Вывоз тонны мусора составит 719-803 грн. Самая низкая стоимость вывоза мусора в ЛКП "Львовспецкоммунтранс" (719,9 грн за тонну), ООО "Санком-Львов" (742,9 грн), ООО "Спецавтотранс-Львов" (755,3 грн), ООО "АВЕ Львов" (785,9 грн). Стоимость вывоза твердых бытовых отходов частными компаниями "Гринера" и "ДВ-Экомир" отличается примерно на одну гривну (803,7 грн и 802 грн соответственно).

Тарифы на вывоз мусора возрастут также для бюджетных учреждений (с 753 до 842 грн за тонну) и для юридических лиц.

Как сообщал УНИАН, Львовский городской совет принял решение о передаче полномочий по вывозу мусора из Львова облгосадминистрации. Напряженная ситуация в Львове с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовицкой свалки продолжается с лета 2016 года.