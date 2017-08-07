Украинцы будут платить коммуналку только по показателям общедомового счетчика

Больше никаких норм потребления тепла на квадратный метр. Украинцы будут платить только по счетчикам. В Украине начал действовать новый закон, который обязывает в каждом доме иметь общедомовые счетчики на отопление, холодную и горячую воду. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.

В настоящее время показатель общедомового счетчика на тепло пропорционально распределяется по всем квартирам - в соответствии с их площадями. Но новый закон коснется исключений, если часть квартир имеет индивидуальное отопление.

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Квартиру Людмилы Побуты греет котел. От центрального отопления семья отказалась. И с тех пор платит только за газ. Теперь закон обяжет ее платить и за отопление мест общего пользования, и за потери.

"У нас есть свой котел. А платить за другой счетчик - это также в наших якобы интересах. Разве что это будет мизерная сумма, которая не ударит по нашему кошельку. То может и ничего страшного", – говорит владелица квартиры с индивидуальным отоплением Людмила Побута.

Другой случай - если в квартире температура ниже нормы. Квартира Натальи Гиндюк - в самом конце цепочки отопления. Поэтому каждый декабрь она вызывает комиссию, чтобы не платить за плохую услугу. Закон говорит, что теперь разницу фактической температуры и нормы будут покрывать соседи, у которых тепло.

"Например, постоянно буду жаловаться. У меня холодно. Они подали теплоноситель с большей температурой. На верхних этажах стало жарко. Они начали открывать окна. На гигакалорий тепла ушло больше. А теплее у меня не стало. То есть мы все равно тратили тепло", – говорит хозяйка угловой квартиры Наталья Гиндюк.

Таким образом, чтобы таким как она все быстро починили, будут заинтересованы все соседи. Нужно будет починить систему отопления, чтобы тепло распределялось равномерно, утеплить здание.

В новых домах, где возможно поставить теплосчетчики в каждой квартире, они станут обязательными. Несмотря на то, что стоят от 6 до 10 тысяч гривен. Их показатели начнут учитывать, когда появятся хотя бы у половины жителей. Иначе возникает путаница.

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У Любви Морозовой не было индивидуального счетчика. Срочно его поставила, потому что на ее однокомнатную квартиру начали списывать показатели общего счетчика.

"Проблема из-за общедомового счетчика. Судя по всему, те помещения, которые не являются жилыми в нашем доме, это первый этаж, это подвал, надстройки. У нас есть мансарды на 20 этаже. По платежкам за тот же февраль и март, когда у меня уже стоял счетчик, то у меня за квартиру было 153 гривны, а общедомовой счетчик - это еще 400-500 гривен", – рассказывает жительница квартиры с индивидуальным счетчиком Любовь Морозова.

В каждом пятом доме в Украине еще должны поставить общие счетчики. Согласно закону, это будет делать поставщик тепла. За два месяца до установки должен предупредить жителей и назвать точную стоимость. В среднем это 46 тысяч гривен. Сумму разобьют на пять лет и разделят между всеми жильцами. От услуг оператора можно отказаться и сделать все самостоятельно. Главное - успеть до 1 октября следующего года.