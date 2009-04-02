Кучеренко: Кабмин к лету подготовит программу модернизации КТЭ
«Фактически термомодернизации домов»
Правительство Украины планирует до середины июня подготовить программу модернизацию коммунальной теплоэнергетики.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО.
Он отметил, что эта программа будет подготовлена на базе региональных программ, которые местные власти должны разработать в ближайшие полтора месяца. Главная цель программы – замена газа альтернативными источниками энергии для предоставления услуг в сфере теплоэнергетики.
А.КУЧЕРЕНКО сообщил, что программу планируется профинансировать за счет средств государственного и местных бюджетов, а также инвестиционных средств, кредитов Всемирного банка и средств, полученных от продажи квот на выбросы парниковых газов.
«Основная нагрузка все-таки придется на, в первую очередь, средства, которые Украина будет получать по Киотскому протоколу – по зеленым инвестициям… Второе – это средства частных инвесторов и средства Всемирного банка», - сказал А.КУЧЕРЕНКО.
Кроме того, он сообщил, что сегодня Кабмин одобрил законопроект об энергетической эффективности зданий.
«Фактически мы начинаем программу по термомодернизации наших домов», - сказал А.КУЧЕРЕНКО, назвав это очень важным шагом с социальной точки зрения. «Речь идет о 230 тысячах многоквартирных домов в наших городах, из-за которых мы теряем по сути дела 40-50% тепла», - добавил он.
Министр подчеркнул, что будет проведена энергопаспартизация и энергоаудит домов. «Речь ни в коем случае не идет о дополнительной финансовой нагрузке на людей. Наоборот, речь идет о стопроцентном оборудовании домов системами учета, использования тепло- и водоснабжения», - сказал он.