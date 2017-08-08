В Украине на 12,4% продолжает дорожать строительство

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-июне 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 12,4%, сообщает Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства нежилых зданий – на 14,1%, а также в сфере возведения транспортных сооружений – на 13,2%. Меньше всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере возведения комплексных промышленных сооружений – на 10%.

При этом стоимость СМР в июне 2017 года по сравнению с маем выросла на 0,8% (в мае стоимость по отношению к апрелю выросла на 0,5%).

Наибольший рост цен на СМР в июне зафиксирован в сфере строительства жилых зданий – на 1%.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году цены на строительно-монтажные работы по сравнению с 2015 годом выросли на 9,2%.