Киевсовет разрешил продавать участки в рассрочку

Киевский городской совет разрешил осуществлять в столице продажу земельных участков несельскохозяйственного назначения с рассрочкой на срок не более 5 лет с ежемесячной выплатой равными частями.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято большинством депутатов сегодня на заседании сессии.

Депутаты определили, что решение о продаже земельных участков лицам, которые подали ходатайство о покупке соответствующих земельных наделов, принимаются при условии уплаты такими лицами аванса в размере 20% стоимости земельного участка, определенного по нормативно-денежной оценке.

Сегодняшнее решение Киевсовета является временным и будет действовать до утверждения Кабинетом Министров Украины порядка осуществления расчетов за приобретение земельных участков с рассрочкой платежей, который на сегодня еще не определен правительством.

Решение депутатов Киевсовета принято, учитывая влияние финансового кризиса и с целью увеличения бюджетных поступлений от продажи земельных участков и руководствуясь Земельным кодексом Украины, говорится в документе.