"Укрпочта" будет сдавать недвижимость в аренду через Prozorro - планирует увеличить доход в 9 раз

Публичное акционерное общество «Укрпочта» до 2020 года планирует увеличить доход от аренды недвижимости в 9 раз – до 100 млн грн, сообщил директор по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой "Укрпочты" Дмитрий Сенниченко на брифинге.

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Согласно презентационным материалам, представленным во время брифинга, за 2016 год «Укрпочта» получила 11 млн грн от сдачи в аренду недвижимости, в 2017 планируется получить 20 млн грн, в 2019 – 100 млн грн.

«Рост дохода от десяти до двадцати миллионов в этом году, в следующих - рост от восьмидесяти до ста миллионов грн - это наши расчеты», - сказал Сенниченко.

Он отметил, что в портфеле недвижимости «Укрпочты» более 5 тыс. объектов площадью 1,2 млн кв.м, почти 220 тыс. кв.м не используются в производственном процессе компании.

«Ми разработали стратегию использования недвижимости. Определили, что нам будет нужно в среднесрочной перспективе, и выделили те объекты, которые не задействованы в операционной деятельности, и приняли решение сдавать их в аренду», - сказал Сенниченко.

Директор по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой "Укрпочты" сообщил, что сдавать объекты недвижимости будут через электронную площадку Prozorro.Продажи.

«Ми постараемся сдать их в аренду через систему Prozorro.Продажи. Мы изучали различные механизмы передачи в аренду наших объектов и пришли к выводу, что более понятного, логического, конкурентного варианта передачи объектов, чем через систему Prozorro, нет», - сказал он.

По его словам, ранее, до корпоратизации «Укрпочты», доход от сдачи в аренду недвижимого имущества распределялся через Фонд госимущества. 70 процентов дохода получал Фонд госимущества, а 30 процентов - «Укрпочта».

«После корпоратизации, это позволило нам получать доход от аренды полностью, но и ответственность теперь полностью на нас. Теперь мы отвечаем за уплату налогов на недвижимость, за передачу жилого фонда в органы местного самоуправления», - сказал Сенниченко.

Он добавил, что «Укрпочта» уже начала заключать договоры с региональными Фондами госимущества о перенаправлении денежного потока на предприятие.

Также Сенниченко сообщил, что сегодня был выставлен первый лот в системе Prozorro.Продажи - ресторан с летней террасой в конференц-холле «Зеленая Буча».

Как сообщал УНИАН, «Укрпочта» в январе-июне 2017 года получило 359,8 млн грн чистого убытка против 18,8 млн грн прибыли годом ранее.

В 2016 году «Укрпочта» получила 188 млн грн чистого убытка против 53 млн грн чистой прибыли годом ранее. Чистый доход предприятия в 2016 году вырос на 15% и составил 4,5 млрд грн.

1 марта Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» завершило процесс реорганизации и преобразовалось в акционерное общество по образцу таких европейских почтовых компаний, как Deutsche Post, Austria Post или PostNL.

«Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.

«Укрпочта» ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 млн почтовых отправлений, 16 млн посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 млн переводов, а также доставляет более 83 млн пенсий.