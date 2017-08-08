Фискальная служба разъяснила правила уплаты налога на недвижимость и предоставления льготы

Государственная фискальная служба (ГФС) разъяснила правила уплаты налога на недвижимость и предоставления льготы собственникам жилья со ссылкой на директора департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Павла Дроняка.

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Согласно сообщению пресс-службы, если недвижимость находится в долевой собственности нескольких лиц и разделена в натуре, то платить налог на недвижимость будет каждый собственник за свою долю, если же недвижимость находится в общей совместной собственности нескольких лиц и не разделена в натуре, то платить налог будет один из собственников по их соглашению.

Отмечается, что льгота по уплате налога в таком случае предоставляется конкретному гражданину на те метры жилой недвижимости, которые является его собственностью как отдельно зарегистрированные в госреестре.

«Когда квартирой в 150 квадратных метров в равных долях владеют два лица и две доли считаются в реестре как отдельные объекты, каждому из них положены по 75 квадратных метров. Поскольку Налоговым кодексом предусмотрена льгота на 60 квадратных метров для каждого владельца, то платить оба будут только за «лишние» 15 квадратов», – цитирует Дроняка пресс-служба.

По его словам, если недвижимость не разделена в натуре и в реестре считается как один объект, которым владеют несколько лиц, тогда облагаться налогом будут 90 квадратных метров, так как 150 квадратов уменьшаются на льготные 60. При этом льгота будет предоставляться только одному из владельцев, на которого в госреестре зарегистрирована квартира.

«Льгота предоставляется независимо от количества квартир. Но при этом льготы по уплате налогов не предоставляются на объекты, которые используются владельцами для получения доходов. Например, если в одной квартире человек проживает, а другую – сдает в аренду или использует в качестве офиса для предпринимательской деятельности, тогда за вторую квартиру взимают налог без предоставления льготы», – сообщил Дроняк.

Как сообщал УНИАН, налог на недвижимость был введен в начале 2015 года со вступлением в силу нового Налогового кодекса.

Им облагаются квартиры площадью свыше 60 квадратных метров и дома площадью более 120 квадратов. Налогообложению также подлежит общая площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе его частей (гаражи, хозяйственные постройки, мастерские, офисные помещения и пр.). В 2017 году плательщики платят налог на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка, за отчетный 2016 год.

Государственная фискальная служба ожидает получить 500 млн грн поступлений в местные бюджеты от налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, с физических лиц в 2017 году, что в 2,4 раза больше, чем в 2016 году.

Поступления в местные бюджеты от налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в 2016 году составили 1,419 млрд грн, что в 1,9 раза больше, чем за 2015 год.