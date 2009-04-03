Минрегионстрой предлагает выкупать квартиры в недостроях

Министерство регионального развития и строительства Украины предлагает выкупать у застройщиков квартиры в незавершенных объектах строительства для формирования фондов социального и служебного жилья.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров Украины «Об утверждении порядка использования в 2009 году средств Стабилизационного фонда для выкупа у застройщиков и/или финансовых учреждений нереализованного жилья в объектах строительства, которые строились с привлечением средств физических лиц, в случае неспособности застройщиков продолжать строительство жилья в связи с недостаточным объемом средств для формирования фондов социального и служебного жилья». Документ обнародован на сайте Минрегионстроя.

Согласно документу, главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных для выкупа нереализованного жилья в объектах незавершенного строительства, является Минрегионстрой.

Бюджетные средства направляются на выкуп у застройщиков или финансовых учреждений нереализованного жилья путем приобретения его на условиях паевого участия.

Выделение средств и распределение их между центральными и местными органами исполнительной власти осуществляется через решение Кабмина после совместного обращения Минрегионстроя и Минфина.

Центральные и местные органы власти подают Минрегионстрою информацию о количестве граждан, имеющих право на получение социального и служебного жилья в разрезе регионов с указанием перечня необходимых квартир.

Предусматривается, что выкуп нереализованного жилья в недостроенных объектах Минрегионстрой осуществляет, если степень строительной готовности составляет не менее 70%, при предоставлении гарантий введения в эксплуатацию объекта в 2009 году, а также если жилая площадь квартир составляет не более 21 кв. м на одного человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

После ввода домов в эксплуатацию Минрегионстрой передает на основании решения Кабмина выкупленное жилье на баланс центральных и местных органов власти, а те распределяют жилье.