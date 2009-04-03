Разработан порядок выделения госкредитов застройщикам

Министерство регионального развития и строительства Украины разработало проект постановления Кабинета министров «Об утверждении Порядка использования средств Стабилизационного фонда для предоставления кредитов на завершение строительства жилья, которое осуществляется с привлечением ипотечных кредитов».

Текст документа обнародован на сайте Минрегионстроя.

Согласно проекту постановления, кредиты предоставляются при условии обязательного софинансирования достройки жилья банками и застройщиками.

Обращение о выделении средств Стабилизационного фонда для предоставления кредитов направляются управителями фонда финансирования строительства (заказчиками строительства) в Кабинет министров Украины.

В обращении, в частности, указывается: информация об объекте, строительство которого планируется завершить за счет Стабилизационного фонда, наличие письменного согласия управителя ФФС, информация о финансировании за счет других источников. К документу прилагаются: детальные расчеты и обоснования объема средств Стабилизационного фонда, который предлагается выделить, предложения по условиям и гарантиям возврата средств, информация по стоимости 1 кв. м жилья, копия аудиторского заключения по финансовому состоянию управителя ФФС.

Кредиты предоставляются после перечисления финансовым учреждением и заказчиком строительства средств в полном объеме в соответствии с указанными долями в софинансировании и графиком финансирования. Отказ финансового учреждения и заказчика строительства в финансировании является основанием для отказа в предоставлении кредита.

Отбор объектов, для завершения строительства которых будут предоставляться кредиты за счет средств Стабфонда, осуществляется по результатам конкурса с элементами аукциона.