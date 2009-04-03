Киевсовет согласился продать 9 земельных участков

Киевский городской совет дал согласие продать 9 земельных участков в столице общей площадью 2,8 га за 64 млн. 785 тыс. грн.

Соответствующие решения были приняты на пленарном заседании сессии Киевсовета 2 апреля.

Так, ООО "Портокале" продано земельный участок площадью 0,14 га по ул. Шовковичной, 19-А в Печерском районе для эксплуатации и обслуживания жилого дома за 7,579 млн. грн.

ООО "Венбест" продано 0,14 га по просп. Победы, 90/1 в Шевченковском районе для реконструкции существующего и строительства нового административного дома за 4,923 млн. грн.

Центральному союзу потребительских обществ Украины (Укоопсоюз) Киевсовет продал 1,78 га в переулке Радищева, 6 в Соломенском районе для эксплуатации и обслуживания комплекса домов и сооружений автотранспортного предприятия за 41,093 млн. грн.

ООО "Оленка" приобрело 0,07 га по ул. Генерала Потапова, 2 в Святошинском районе за 1,651 млн. грн. для эксплуатации и обслуживания магазина.

ЗАО "Плодоовоч" продано 0,06 га на бульв. Кольцова, 7-Б в Святошинском районе для реконструкции магазина за 1,42 млн. грн.

Согласована продажа ООО "Компания "Ресайл" для строительства автозаправочного комплекса двух участков по ул. Академика Заболотного на автодороге "Киевское полукольцо” в Голосеевском районе: 0,2 га (слева, 22-й км.) за 2,519 млн. грн и 0,23 га (справа, 21-й км.) за 2,94 млн. грн.

Частным лицам на сессии решено продать два земельных участка: 0,06 га по ул. Братиславской, 52 в Деснянском районе для строительства кафе-магазина с летней площадкой на месте существующего торгового киоска за 1,04 млн. грн и 0,12 га по ул. Николая Закревского, 32 в Деснянском районе для строительства комплекса по обслуживанию автотранспортных средств с мойкой и кафе за 1,62 млн. грн.