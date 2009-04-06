Из стабфонда будет выделено 500 млн.грн. на энергосбережение в ЖКХ

В 2009 году из стабилизационного фонда госбюджета Украины выделяется 500 миллионов гривен на проекты, связанные с энергосбережением в отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Об этом заявил первый заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Александр МАЗУРЧАК, находясь в Полтаве.

Как передает корреспоондент УНИАН, по его словам, проблема экономии энергоносителей является наиболее актуальной не только для Украины, но и для других стран мира.

"Раньше к вопросу энергосбережения относились несколько иначе, ведь были дешевые энергоносители, и никто и не собирался переходить на солнечные батареи при цене на электроэнергию 4 копейки за киловатт, - отметил А.МАЗУРЧАК. - Никто и не думал о тепловых насосах и о энергосберегающих технологиях. На сегодняшний день тепловые насосы, которые первыми в Украине внедрили специалисты "Полтававодоканала", - это одно из приоритетных направлений развития энергосберегающих технологий. Ведь в Украине производится достаточное количество электроэнергии, и к тому же в ночное время она дешевле".

По словам замминистра, главным препятствием в процессе внедрения энергосберегающих технологий в стране остается отсутствие средств.

А.МАЗУРЧАК сообщил, что сейчас министерство ЖКХ активно работает над вопросом привлечения долгосрочных льготных кредитов от Всемирного банка, которые направят на финансирование энергосберегающих технологий по всей стране.

Как сообщал УНИАН, Полтавская область надеется сократить минимум на 20% потребление газа, отказавшись от подогрева воды с помощью голубого топлива. Полтавский водоканал планирует при помощи тепловых насосов отбирать минимум 8 градусов тепла из канализационных труб, сточная вода в которых имеет температуру 16-21 градус. При этом КПД установки составляет 4,8. С помощью новой технологии «Полтававодоканал» уже отапливает помещения административного строения и цехов.