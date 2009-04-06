Попов: развитие ЖКХ напоминает слепого в пути

Развитие жилищно-коммунальной отрасли в Украине напоминает движение слепого, который с каждым шагом все ближе к пропасти, считает экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины, ныне министр оппозиционного правительства Александр ПОПОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, находясь в Комсомольске Полтавской области, он сообщил, что в этом году общая сумма дебиторской задолженности предприятиями ЖКХ «перевалила за 10 млрд. грн., хотя еще в прошлом году в это же время было уменьшение задолженности на 897 млн. грн, то есть на 9,6%».

«Такой огромной суммы задолженности за все годы независимости Украины не было», - заявил А.ПОПОВ.

Кроме того, по его словам, средний уровень проплаты за газ постоянно падает.

«В январе уровень проплаты составил 5%, тогда как в 2008 году он составлял 59%, что означает снижение в 10 раз», - подчеркнул А.ПОПОВ.