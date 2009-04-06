На аукционе в Черновцах за 3 сотки было предложено 73 млн.грн.

На аукционе по продаже земельных участков, состоявшемся в Черновцах, одна супружеская пара, пытаясь приобрести 3 сотки земли на одной из улиц в областном центре, подняла цену почти в 1200 раз.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам начальника управления земельных ресурсов департамента градостроительного комплекса и земельных отношений Черновицкого городского совета Виталия ЧИНЧИКА, супруги – мужчина и женщина, которые поспорили между собой, - не хотели уступить друг другу, подняли цену за 3 сотки земли из стартовых 62 тысяч до 73 миллионов гривен.

В.ЧИНЧИК также сообщил, что на земельный участок по ул. Русской, 263 площадью 0,0314 га, имеющий коммерческое назначение, было 5 претендентов, в том числе и супружеская пара. Другие участники, когда цена поднялась до 170 тысяч гривень, отказались от последующего участия в аукционе.

Вместо этого супруги, соревнуясь между собой, дошли до фантастической суммы.

Как только мужчина поднимал цену, женщина называла еще большую сумму. Она остановилась лишь тогда, когда мужчина назвал сумму 73 миллиона гривень за 3 сотки. «Поскольку нарушений не было, лицитатор не мог прекратить торги, хотя предложенная мужчиной цена не отвечает реальной за такой земельный участок. Это несколько годовых планов поступлений от продажи земли в городе», - отметил В.ЧИНЧИК.

Теперь победитель, по условиям торгов, должен до вторника подписать с Черновицким горсоветом договор купли-продажи этого земельного участка и в месячный срок оплатить названную сумму. Если он этого не сделает, то, в соответствии с положением об аукционе, потеряет сумму гарантийного взноса – 6,2 тыс. грн. По правилам, сам же участок повторно выставят на торги.