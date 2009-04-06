Российская компания стала собственником гостиницы «Украина»

Российская Национальная резервная корпорация (НРК) отсудила у Государственного управления делами и Фонда госимущества Украины право на здание гостиницы «Украина», находящееся в центре Киева на Майдане Назалежности.

Такое решение принял Хозяйственный суд Киева, который присудил право собственности на гостиницу предприятию «Гостиница «Украина» и «Коммерческой компании», входящей в российскую НРК, пишет газета «Дело» (№ 54 от 6 апреля).

Как сообщалось, что в 2004 году постановлением Верховной Рады здание гостиницы «Украина» было передано Госуправлению делами, которое инициировало создание на его базе госпредприятия «Гостиница «Украина». В свою очередь, по инициативе дирекции гостиницы совместно с «Коммерческой компанией» госпредприятие было преобразовано в закрытое акционерное общество, ценные бумаги которого были поровну распределены между ФГИ и «Коммерческой компанией».

В 2005 году совладельцы гостиницы создали совместное предприятие для проведения реконструкции комплекса. При этом «Коммерческая компания» внесла в уставный фонд 54 млн. грн, а ФГИ обязался передать здание в собственность компании. Однако фонд так и не выполнил обязательств.

Госпредприятие «Гостиница «Украина» отказалось передать своему тезке документы, необходимые для регистрации права собственности, чем и спровоцировало судебный иск.

ЗАО «Национальная Резервная Корпорация» (НРК) — крупный частный финансово-промышленный холдинг, в состав которого входят более 100 различных предприятий. ЗАО «НРК» создано в июне 2004 года.

Основными видами деятельности корпорации являются: управление финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями, а также инвестиционная деятельность. Через НРК реализуется ряд проектов в кредитно-финансовой сфере, промышленности, строительстве и сельском хозяйстве.