КГГА упростит процедуру изменения целевого назначения участка

В Киеве будет упрощена и сокращена процедура изменения целевого назначения земельных участков садоводческих обществ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию заместителя председателя КГГА Сергея РУДЫКА.

По его словам, уже подписано соответствующее распоряжение горадминистрации.

Как объяснил С.РУДЫК, сейчас на территории Киева расположено 24 тыс. 165 земельных участков с функциональным назначением «для ведения садоводства», однако понятно, что их абсолютное большинство давно не используется только для садоводства: на них построенные многоэтажные коттеджи, в 20% из которых граждане проживают на постоянной основе. У этих людей, отметил заместитель председателя КГГА, постоянно возникают проблемы с регистрацией, медицинским и торговым обслуживанием, обеспечением транспортными услугами и централизованным тепло-, водо-, энергоснабжением.

Такая ситуация вызывает желание и необходимость жителей столицы – владельцев таких земельных участков инициировать изменение их целевого назначения, подчеркнул С.РУДЫК.

Например, по его данным, только в 2008 году к городской власти с такой просьбой обратилось около 200 физических лиц. И с каждым годом их количество растет. Однако процесс получения разрешительных документов не урегулирован, и может растянуться на 2-3 года, констатирует он.

Как сказал С.РУДЫК, специалисты города разработали упрощенную процедуру, которая предусматривает изменение целевого назначения земельного участка по принципу «единого окна». Это позволит ускорить процесс и сделать его более прозрачным.

Консультативную помощь и справочную информацию в полном объеме уже сегодня можно получить бесплатно по телефону «горячей линии» 8 (044) 230-92-07 с 9:00 до 18:00 ежедневно, кроме выходных.

«Сейчас перед городской властью стоит задание дойти до каждого садоводческого общества, до каждого владельца земельного участка общества и предложить им эту услугу. Решение воспользоваться ею или нет – принимает конкретный человек», – прокомментировал новацию С.РУДЫК.