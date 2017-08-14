В Житомире подрядчик ускорит реконструкцию стадиона "Полесье"

По поручению председателя Житомирской ОГА Игоря Гундича подрядчик должен ускорить работы по реконструкции стадиона «Полесье» в Житомире. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

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Как отмечается в сообщении, соответствующий график со сроками выполнения работ уже утвержден руководителем области и предварительно согласован с подрядчиками и поставщиками материалов.

Подробнее об этом УНИАН сообщил директор департамента градостроительства, архитектуры, строительства и ЖКХ облгосадминистрации Роман Щебетов.

«По поручению председателя ОГА Игоря Гундича, строительство и реконструкция на стадионе ускорено. Реализация проекта была рассчитана до конца этого года, но теперь должны успеть до 1 ноября. Сейчас работы ведутся согласно утвержденному графику. За выполнением работ будет проводиться еженедельный мониторинг и контроль», – отметил Щебетов.

По его словам, на сегодня уже встроена дренажная система, устроен автоматический полив, поверхностный водоотвод, проведена подготовка под покрытия для беговых дорожек. Футбольное поле покрывают песчаным грунтом, после чего добавляется торф и укладываться зеленое покрытие.

Также по поручению председателя ОГА Гундича ускоренно начало работ по третьей очереди реконструкции стадиона – входной арки, уличных туалетов, кортов, и тому подобное.

Только в этом году на реконструкцию центрального стадиона «Полесье» выделено около 20 млн грн из государственного и местного бюджетов.