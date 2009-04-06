Рынок доступного жилья достиг дна в декабре 2008 г.

Рынок доступного жилья достиг дна в декабре 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал независимый эксперт Анатолий ТОПАЛ в ходе круглого стола «Рынок жилья: иллюзия ценового дна».

По его словам, в декабре 2008 года – январе 2009 года на рынке дешевого жилья наблюдались самые низкие цены.

А.ТОПАЛ отметил, что по результатам реальных сделок в январе текущего года «гостинку» можно было приобрести за 25 тыс. долл., тогда как в марте т.г. ее стоимость стартовала от 35 тыс. долл.

При этом на фоне роста стоимости дешевого жилья продолжают расти цены на 2-комнатные квартиры (с 52 тыс. долл. в январе 2009 года до 58 тыс. долл. в марте т.г.). В то же время снижается стоимость 3-комнатных квартир – с 135 долл. в январе 2009 г. до 100 тыс. долл. в марте т.г.

В свою очередь, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Андрей ШУЛЬГА отметил, что, начиная с февраля т.г., количество сделок на рынке жилья начало расти, а темпы снижения стоимости жилья, которые наблюдались в конце прошлого года, замедлились. Стоимость квартир опустилась до уровня цен 2005-2006 гг. и рынок подходит к ценовой стабилизации.

По словам президента АСНУ, сегодня рынок недвижимости разделился на две части: жилье, взятое в ипотеку, где дисконт при покупке жилья достигает 50% и больше, и необремененная обязательствами недвижимость, дисконт на которую составляет не более 15%.

Как сообщила президент Гильдии риэлторов Украины Наталья ШКИЛЕВА, на сегодня цены на жилье находятся в относительно стабильном положении, а покупательский спрос в два раза превышает предложение.

По данным эксперта, наиболее востребованными на сегодняшний день являются 1-2-комнатные квартиры по 25-50 тыс. долл. в кирпичных или улучшенных панельных домах в районах с хорошо развитой транспортной инфраструктурой. В то же время у покупателей возросли требования к качеству приобретаемого жилья.

Н.ШКИЛЕВА считает, что в ближайшей перспективе нет предпосылок для резкого снижения или роста стоимости жилья.