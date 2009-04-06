Восстановлению рынка жилья помогут депозиты

Восстановлению рынка жилья поспособствует привлечение депозитов населения в приобретение недвижимости.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал директор консалтинговой компании «Украинская торговая гильдия» Виталий БОЙКО в ходе круглого стола «Рынок жилья: иллюзия ценового дна».

По его словам, на сегодня на вторичном рынке жилья столицы объем предложения снизился в 2 раза, по сравнению с 2008 годом (с 14-16 тыс. квартир в 2008 году до 6-8 тыс. квартир в текущем году). При этом на первичном рынке жилой недвижимости насчитывается 750 квартир, а в первом полугодии т.г. ожидается введение в эксплуатацию еще около 3 тыс. квартир.

В.БОЙКО отметил, что в этом году на вторичном рынке жилья Киева ожидается снижение темпов продаж не менее чем в 2 раза (в 2008 году в Киеве было продано около 21 тыс. квартир).

Кроме того, снизились объемы продаж и на первичном рынке. Если в прошлом году застройщик продавал до 10 квартир в месяц, то сейчас – около 4 квартир в месяц и только те застройщики, которые реально достраивают свои объекты (около 45% от общего числа застройщиков Киева).

По данным эксперта, сегодня не более 3 тыс. покупателей в год претендуют на построенное жилье или жилье, которое находится на последних стадиях готовности.

В то же время, по оценкам экспертов, у населения Украины «на руках» находится от 40 до 60 млрд. долл. США, снятые с депозитов.

В.БОЙКО считает, что в связи с недоступностью для застройщиков кредитных ресурсов, нереально ожидать, что банки разморозят рынок недвижимости. По его мнению, необходимо искать способы привлечь средства населения, снятые с депозитов.

Эксперт предлагает применить в Украине систему работы рынка жилья Jonsei and Walsei, по которой работает две трети арендного рынка жилья в Корее.

Первый вариант (Jonsei) предусматривает внесение депозита застройщику (владельцу квартиры) в размере 30-80% от стоимости жилья с получением квартиры в бесплатную аренду на два года и последующим возвращением депозита по окончанию срока действия аренды. Второй вариант (Walsei) предусматривает внесение депозита застройщику в размере 5% от стоимости квартиры, предоставление квартиры в аренду сроком на 2 года с арендной ставкой в размере 20% от среднего по рынку за аналогичную квартиру с последующим возвращением депозита по окончании двухлетней аренды квартиры.

По словам В.БОЙКО, такая схема подошла бы тем людям, у которых нет постоянного жилья и не хватает суммы депозита для приобретения квартиры. С другой стороны, застройщик мог бы пользоваться этими средствами для строительства жилья.