Жилье на "вторичке" Киева подешевело

Средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке Киева с 30 марта по 5 апреля т.г. снизилась на 2,78% (47 долл. США) – до 1 638 долл. за 1 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 208 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский район, где средняя цена продажи составила 2 807 долл./кв. м.

По данным компании "SV Development", за этот период снижение средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Шевченковском районе – на 2,58% (56 долл.) - до 2 114 долл., Оболонском – на 2,58% (42 долл.) - до 1596 долл., Днепровском – на 3,05% (42 долл.) - до 1 319 долл., Голосеевском – на 3,74% (64 долл.) - до 1 655 долл., Соломенском – на 2,23% (34 долл.) - до 1 474 долл., Печерском – на 2,45% (71 долл.) - до 2 807 долл., Святошинском – на 2,22% (31 долл.) - до 1 358 долл., Подольском – на 2,59% (39 долл.) - до 1 484 долл., Дарницком – на 3,85% (48 долл.) - до 1 208 долл. и Деснянском районе – на 1,97% (25 долл.) - до 1 251 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке Киева в первом квартале т.г. снизилась на 27,22% (625 долл. США) – до 1 671 долл. за 1 кв. м. Средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке Киева за 2008 год снизилась на 33,23% (1 143 долл.) – до 2 297 долл. за 1 кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 г. занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.