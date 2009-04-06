Ющенко попытается реанимировать строительную отрасль

В среду, 8 апреля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет председательствовать на совещании по вопросам достройки жилищных объектов.

Как сообщает пресс-служба главы государства, главная цель совещания - реализация механизма достройки жилья путем предоставления льготных кредитов для завершение строительства.

Среди ожидаемых результатов совещания: активизация строительства жилищных объектов, инвесторами которых являются около 60 тыс. семей, а также реанимации строительной отрасли и активизация жилищного рынка, достройка более 200 тыс. квадратных метров жилья, сообщили в пресс-службе.