Гройсман призвал местные органы власти модернизировать тепловое хозяйство

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал местные органы власти активно работать над проведение модернизации теплового коммунального хозяйства в разных регионах Украины. Такую позицию он высказал во время селекторного совещания в Николаеве, которое было посвящено вопросам подготовки к новому отопительному сезону.

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"Модернизация всего теплового хозяйства, расходы на поддержание которого имеют большой удельный вес в структуре оплаты жилищно-коммунальных услуг, – это также вопрос персональной ответственности. Разговор идет о модернизации теплокоммунэнерго (новые котлы, системы управления, новые сети, индивидуальные тепловые пункты, утепление домов) – это вопрос вашей ежедневной работы", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в результате внесения изменений в законодательство со средины мая 2017 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, передала полномочия по формированию и утверждению тарифов на водоснабжение, водоотведение и теплоснабжения местным органам самоуправления. Также они получили полномочия утверждать тариф для теплокоммунэнерго, которые отказались от газа и перешли на производство тепловой энергии из альтернативных источников.