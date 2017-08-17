Более чем в 70% украинских домов есть общедомовые счетчики тепла - Зубко

Уровень оснащенности домов общедомовыми приборами учета тепловой энергии составляет 70,4%. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, ссылаясь на слова вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

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По словам Зубко, наибольшее количество оснащенных домов приборами учета тепловой энергии находится в Николаевской, Полтавской, Ривненской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях, а меньше всего - в Донецкой, Луганской, Тернопольской областях, которые сегодня являются "аутсайдерами этого процесса".

Вице-премьер обратил внимание глав гособладминистраций на то, что необходимо выйти на показатель 100% учета тепловой энергии, которая поставляется в дом.

Как сообщал УНИАН, 22 июня Верховная Рада Украины приняла закон о коммерческом учете коммунальных услуг, которым предусматривается обязательная установка домовых приборов учета (счетчиков) потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды в нежилых (до 1 октября 2017 года) и жилых (до 1 октября 2018 года) зданиях.

Основная цель закона - это переход на 100% учет потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды с помощью счетчиков, что сделает невозможным перевод на население сверхнормативных потерь монополистов.