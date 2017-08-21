У компании URSA сменился собственник

Соглашение является выгодным для обеих компаний. В результате приобретения URSA, Xella расширит свой портфель известным брендом стройматериалов на основе минерального волокна, что позволит комбинировать продукты и предлагать потребителям комплексные инновационные решения в сфере энергосбережения. Кроме того, по своим размерам, структуре управления и странам присутствия компании Xella и URSA очень схожи, что обеспечит успешное совместное развитие в будущем. Компания URSA будет развиваться как отдельная бизнес-структура в составе Xella Group, как и прежде фокусируясь на удовлетворении потребностей клиентов в качественных изоляционных материалах.

Как заявил Пепин Динандт, исполнительный директор URSA: «Этот шаг придаст важный импульс нашей стратегии роста». В свою очередь, Йохен Фабрициус, исполнительный директор Xella Group отметил: «Мы высоко оцениваем достижения руководства и сотрудников URSA. Xella будет оказывать всемерную поддержку URSA».

Обе компании будут и дальше прилагать усилия в направлении создания современных, энергоэффективных и экологически безопасных строительных материалов.

Информационная справка

Компания Xella занимается разработкой, производством и продвижением на рынке строительных материалов, стеновых панелей, извести и известковых продуктов. По итогам 2016 г. объем продаж компании составил 1,33 млрд. Евро, а прибыль (EBITDA) - около 280 млн. Евро. Компания владеет 95 заводами в 20-и странах мира, и имеет сеть торговых организаций в 30-и странах. Количество сотрудников - 5,9 тыс. чел. Компании принадлежат такие известные бренды, как Ytong, Hebel, Silka (пенобетон, силикатный кирпич), Multipor (негорючая минеральная изоляция), Fermacell (облицовка стен), Fels (продукция из извести).

Компания URSА - один из крупнейших в Европе производителей тепло- и звукоизоляционных материалов на основе минерального волокна (URSA GEO, URSA PUREONE, URSA TERRA) и экструдированного пеноплистирола (XPS). Компания имеет 13 производственных центров, стратегически выгодно расположенных по всей Европе. В Украине бренд URSA присутствует более 20 лет. За это время продукция URSA стала популярной среди специалистов и конечных потребителей, приобрела репутацию качественных, надежных, экологически безопасных и удобных в работе материалов.