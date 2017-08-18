Достроить мост в Запорожье мешает устаревшая проектная документация - Гройсман

Достроить новый мостовой переход через Днепр в Запорожье, строительство которого было начато в 2004 году, мешает устаревшая проектная документация. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в пятницу.

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"Касательно достройки моста в Запорожье. Мы выделили 250 миллионов гривень на строительство этого моста. Средства есть. Там есть одна проблема технического характера, которая не дает использовать эти средства. Это проблема проектной документации, которая устарела и которую надо обновлять, а для обновления необходимо остановить работы по строительству", - сказал он.

По словам Гройсмана, работы по обновлению проектной документации моста ведутся.

"Вчера было поручение обновить документацию и продлить достройку этого моста. Мы и в следующем году предусмотрим средства на достройку этого моста", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, проект строительства мостовых переходов через Днепр в Запорожье был утвержден Госкомитетом строительства и архитектуры в 2002 году. Строительство двух мостов, которые должны были соединить левобережную часть Запорожья с островом Хортица и Хортицу - с правобережной частью города, планировалось осуществить до 2010 года. Однако чиновники и подрядчики (которых неоднократно меняли) заявляли о проблемах с финансированием, из-за чего сроки завершения работ смещались, а стоимость росла. На сегодняшний день выполнены практически в полном объеме только подъездные пути к мостовым переходам и транспортные развязки. Мостов нет - построены опоры и незначительная часть мостовых конструкций.

Ранее в правительстве рассчитывали, что Украина в 2017 году увеличит финансирование дорожной инфраструктуры в 3 раза по сравнению с 2016 годом - до 30 миллиардов гривень. При этом 15 миллиардов гривень должны были быть обеспечены за счет бюджета, а еще 15 миллиардов гривень - от репрофайлинга ОВГЗ в портфеле НБУ.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, дорожная отрасль Украины в 2016 году была профинансирована на 10 миллиардов гривень из заявленных правительством около 20 миллиардов гривень.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 миллиардов гривень.