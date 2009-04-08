Президент выступает за пересмотр строительства служебного жилья
Государство не должно делать подарки
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за пересмотр программы строительства служебного жилья.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в ходе выездного совещания по вопросам поддержки строительной отрасли.
«Мы пробуем из Госбюджета давать служебные подарки десяткам тысяч людей. Аналитики утверждают, что если бы те затраты, заложенные в Госбюджете на финансирование служебного жилья, были трансформированы в поддержку первого взноса или компенсацию процентных ставок, мы бы от 3 до 7 раз объемы финансирования (строительства) жилья увеличили», - сказал он.
Президент уточнил, что государству не нужно брать на себя стопроцентную оплату жилья служащего, а необходимо дать ему компенсацию процентной ставки или дать возможность, чтоб он оплатил свою одну треть, а остальное - взял кредит, и таким образом то, что шло на обслуживание одного человека, разбивается на 3-5 человек.
«Мы в 3-5 раз можем теми самыми деньгами обслужить более мощную строительную программу», - добавил В.ЮЩЕНКО. По словам Президента, к сожалению, такая идея не нашла единомышленников в правительстве, однако ее оппонентов он не видит.
«Вместо того, чтобы помочь 5-10 служащим, мы помогаем только одному. Это не логично, это не правильно», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.
По словам В.ЮЩЕНКО, до сегодняшнего дня передача служебного жилья остается «тайной за семью печатями». Президент отметил, что, к сожалению, по служебному жилью в концепции бюджета этого года никаких изменений нет.