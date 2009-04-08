Президент выступает за пересмотр строительства служебного жилья

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за пересмотр программы строительства служебного жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в ходе выездного совещания по вопросам поддержки строительной отрасли.

«Мы пробуем из Госбюджета давать служебные подарки десяткам тысяч людей. Аналитики утверждают, что если бы те затраты, заложенные в Госбюджете на финансирование служебного жилья, были трансформированы в поддержку первого взноса или компенсацию процентных ставок, мы бы от 3 до 7 раз объемы финансирования (строительства) жилья увеличили», - сказал он.

Президент уточнил, что государству не нужно брать на себя стопроцентную оплату жилья служащего, а необходимо дать ему компенсацию процентной ставки или дать возможность, чтоб он оплатил свою одну треть, а остальное - взял кредит, и таким образом то, что шло на обслуживание одного человека, разбивается на 3-5 человек.

«Мы в 3-5 раз можем теми самыми деньгами обслужить более мощную строительную программу», - добавил В.ЮЩЕНКО. По словам Президента, к сожалению, такая идея не нашла единомышленников в правительстве, однако ее оппонентов он не видит.

«Вместо того, чтобы помочь 5-10 служащим, мы помогаем только одному. Это не логично, это не правильно», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

По словам В.ЮЩЕНКО, до сегодняшнего дня передача служебного жилья остается «тайной за семью печатями». Президент отметил, что, к сожалению, по служебному жилью в концепции бюджета этого года никаких изменений нет.