1 млрд. грн. на достройку жилья обеспечит квартирами 60 тыс. чел.

1 млрд. грн. на достройку жилья позволит обеспечить жильем 60 тыс. граждан. (1 млрд. грн. предусмотрен на ипотечное кредитование под государственные гарантии 2008 года, которые привлекаются Государственным ипотечным учреждением. Эти средства будут переданы "Ощадбанку" и "Укрэксимбанку" для кредитования граждан на приобретение жилья – УНИАН).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня в ходе выездного совещания по вопросам поддержки строительной отрасли на строительстве жилого массива «Осокорки северные», возводимого ХК «Киевгорстрой».

По его словам, стоимость достройки около 500 объектов незавершенного строительства, из которых половина находится в Киеве и Киевской области, составляет 7,5 млрд. грн.

«Сегодня мы начинаем с 1 млрд. грн.», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он добавил, что Национальный банк подтвердил свою готовность выделить целевой ресурс для того, чтобы начать достройку незавершенного строительства. В.ЮЩЕНКО отметил, что для того, чтобы достроить незавершенное жилье, необходимо профинансировать 25-30%. Профинансировав эти 30%, мы получим взамен 100% введения жилья по данному объекту, уточнил он.

По данным Президента, речь идет о 250-300 тыс. кв. м жилья или о 12-15 тыс. семей. «А если учесть те семьи, которые оплатили жилье в недостроенных домах и не получили его, достройка обеспечит введение жилья для 60 тыс. граждан», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что гарантии правительства по этому вопросу были получены в декабре 2008 года. «Государственное ипотечное учреждение осуществило эмиссию ценных бумаг, и сегодня мы находимся, по сути, в начале реализации этой, на мой взгляд, стратегической для 2009 года задачи, как сегодня задействовать финансовую систему, банковскую систему, ипотечную систему и конкурсно выйти на подрядчика, который имеет такого рода незавершенные объекты», - сказал Президент.

В свою очередь заместитель министра регионального развития и строительства Украины Дмитрий ИСАЕНКО добавил, что всего в Украине насчитывается около 900 объектов незавершенного строительства со степенью готовности более 50% на общую сумму около 20 млрд. грн. Он добавил, что министерство предлагает предоставить местным органам власти определенный лимит финансирования, чтобы они начали отбор заемщиков для финансирования достройки жилья. «Мы надеемся, что после этого совещания финансирование будет утверждено», - сказал он.

Справка УНИАН. На достройку объектов в этом году правительство предусмотрело 3 млрд. грн. в качестве рефинансирования ГИУ, "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка".

1 млрд. грн., предусмотренный на ипотечное кредитование под государственные гарантии 2008 года, которые привлекаются Государственным ипотечным учреждением, будет передан "Ощадбанку" и "Укрэксимбанку" для кредитования граждан на приобретение жилья.