Президент: нужна новая концепции строительства доступного жилья

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется на принятие в ближайшее время новой государственной концепции строительства доступного жилья в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в ходе выездного совещания по вопросам поддержки строительной отрасли на строительстве шестого микрорайона жилого массива «Осокорки северные», возводимого ХК «Киевгорстрой».

«Мы надеемся, что в ближайшее время будет поставлена законодательная точка в том, как двигаться дальше. И мы получим действительно новую государственную концепцию (по строительству доступного жилья – УНИАН)», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что точка в вопросе строительства доступного жилья будет поставлена только после подписания Президентом закона о доступном жилье, где будут сформулированы и регуляторные процедуры, и решения по отводу земли, и вопросы обеспечения государственного бюджетного финансирования.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что законопроект о доступном жилье сейчас находится на рассмотрении парламента. «Я надеюсь, что в ближайшее время его подпишу», - сказал он.

Глава государства добавил, что за полтора года с нуля был пройден путь до завершения законодательного оформления этой концепции. «В целом, считаю, что те договоренности, которые мы имели, на сегодня на 99% выполнены», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля т.г. министр регионального развития и строительства Украины Василий КУЙБИДА заявил, что законопроект «Об обеспечении граждан Украины доступным жильем», одобренный Кабмином 11 февраля т.г., сегодня или завтра будет передан в Верховную Раду.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины одобрил законопроект «Об обеспечении граждан Украины доступным жильем» на заседании 11 февраля. Согласно документу, государственная поддержка строительства (приобретения) доступного жилья осуществляется через оплату государством части его стоимости, предоставлении ипотечного кредита, государственных премий за накопление жилищных строительных сбережений на первый взнос по ипотечным жилищным кредитам. Уплата части стоимости строительства доступного жилья или государственных премий за накопление жилищных сбережений на первый взнос осуществляются в случае наличия у гражданина свидетельства о праве на государственную поддержку.