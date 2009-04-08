Схема финансирования достройки жилья позволит ввести 1,1 млн. кв. м

Схема финансирования достройки жилья позволит ввести 1,1 млн. квадратных метров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) Сергей МОСКАЛЕНКО сегодня в ходе выездного совещания по вопросам поддержки строительной отрасли на строительстве жилого массива «Осокорки северные», возводимого ХК «Киевгорстрой».

По его словам, 1 млрд. грн. (в 2008 году ГИУ выпустило ценные бумаги на эту сумму – УНИАН) дает возможность достроить 250 тыс. кв. м жилья, а при введении домов в эксплуатацию будет получено 1,1 млн. кв. м (16 тыс. квартир).

С.МОСКАЛЕНКО отметил, что схема финансирования достройки жилья заключается в привлечении средств от инвесторов и передаче их банкам-партнерам ГИУ (только госбанки). После проведения конкурса с элементами аукциона среди застройщиков застройщик аккредитуется в ГИУ и банках, а средства проходят через Фонд финансирования строительства (ФФС).

Заместитель председателя ГИУ пояснил, что финансирование через ФФС – это единственная форма, при которой инвестор (застройщик), перечисляя средства, включает в счет налог на добавленную стоимость.

С.МОСКАЛЕНКО отметил, что кредит банкам-партнерам предоставляется на срок до 2,5 лет. После ввода дома в эксплуатацию ГИУ выкупает у банка часть финансового кредита, таким образом рефинансируя банк.

Кроме того, схема предусматривает снижение налогового давления через распространение механизма налогового кредита на расходы, понесенные на строительство жилья.

По словам первого зампредседателя ГИУ, для граждан предусматриваются ипотечные кредиты в гривнах на 5-30 лет под 14,6% годовых. Ежемесячный платеж по кредиту составит 2,8 тыс. грн. для Киева (при цене 4,8 тыс. грн. за кв. м) и 2,2-2,6 тыс. грн. – для жителей Севастополя и областных центров.

«Мы зарегистрировали эмиссию и надеемся, что после этого совещания мы по доброй воле Ощадбанка, «Укрэксимбанка» и Нацбанка начнем конкурс по поиску инвестора», – добавил С.МОСКАЛЕНКО.

Справка УНИАН. На достройку объектов в этом году правительство предусмотрело 3 млрд. грн. в качестве рефинансирования ГИУ, Ощадбанка и "Укрэксимбанка".

1 млрд. грн., предусмотренный на ипотечное кредитование под государственные гарантии 2008 года, которые привлекаются Государственным ипотечным учреждением, будет передан Ощадбанку и "Укрэксимбанку" для кредитования граждан на приобретение жилья.

Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета Министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения собственных облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100-процентная государственная гарантия.

Объем рефинансирования первичных кредиторов ГИУ в 2008 году составил 2,2 млрд. грн., в 2007 году – 1,110 млрд. грн.