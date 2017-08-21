"Киевводоканал" обещает до сентября исправить ошибки в платежках

"Киевводоканал" обещает до следующего месяца максимально исправить ошибки в системе начислений за услуги, которые он предоставляет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор расчетного департамента АО "АК Киевводоканал" Валерий Люлин на брифинге, посвященном вопросу оплаты коммунальных услуг по фактическим объемам потребления и некорректных платежек, которые получили киевляне.

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Он отметил, что Киев в течение года переводится на новую систему начислений за услуги, которая предусматривает постоянные отображение и учет актуальных показателей квартирных счетчиков. С этим он и связывает случаи некорректных цифр в платежках, которые получили киевляне.

"Раньше также такое было (о большом количестве обращений относительно непонятных цифр в платежках - УНИАН). Постепенно Киев переходил на расчет согласно показаниям счетчиков и каждый месяц возникали у кого-то проблемы. Ежемесячно около 30 тысяч потребителей мы принимаем и корректируем начисления. Сейчас, можно сказать, что это последняя волна ошибок, думаю с сентября они будут идти значительно на спад", - сказал Люлин.

По его словам, киевляне могут платить по реальным показаниям счетчика, но обязательно отражать их в платежных документах. "Киевводоканал" в свою очередь обязуется осуществлять пересчет.

"Каждый день мы анализируем ошибки и готовимся к следующему месяцу их максимально исправить", - заверил директор расчетного департамента "Киевводоканала".

В частности, Люлин сообщил, что сейчас компания выясняет ситуацию с квитанциям 7 тысяч потребителей, получивших начисления за якобы потребленные 50 кубометров воды, при том что средняя норма потребления составляет 3-5 кубометров.

"По нашим подсчетам, около 7 тысяч потребителей в этом месяце получили начисления приблизительно по 50 кубометров, хотя они передавали показания счетчиков. Мы сейчас выясняем эту ситуацию. И я думаю, автоматически мы сделаем перерасчет, если были переданы правильные показатели. Сейчас можно заплатить за фактическое потребление", - сказал он.

Люлин отметил, что большинство киевлян являются добросовестными плательщиками, поэтому "Киевводоканал" надеется, что и в этом месяце проплаты будут, как всегда, на высоком уровне.

"Мы ожидаем дисциплинированности от киевлян, что все счета будут оплачены. У нас на уровне 87-90% в среднем каждый месяц оплата", - сказал он, обратив внимание, что для удобства потребителей для передачи показаний счетчиков предприятие внедряет новые сервисы.

"С этого месяца на сайте "Киевводоканала" открывается "Личный кабинет" для потребителей. Там можно будет увидеть всю историю своих начислений, оплаты, и будут показания счетчиков. Также можно передавать показания счетчиков через Call-центр. С этого месяца будут работать Вайбер-бот и Телеграмм-бот - это также новые сервисы, которые мы запускаем для удобства нашим потребителям. Мы рекомендуем максимально по электронным каналам работать", - сказал Люлин.

По его словам, налаживается и система передачи показаний через банковские учреждения.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели "Киевводоканал" предупредил о неточностях в некоторых платежках за июль и попросил потребителей рассчитаться по реальным показаниям своих счетчиков.

Неточности с суммой оплаты, которая указывается в платежке, на предприятии объясняют возможным сбоем в некоторых банковских учреждениях при внесении данных показаний счетчиков.

В случае несоответствия, потребители могут обращаться в любой из 9 районных центров УК "Центр коммунального сервиса" (ЦКС), которые принимают людей независимо от места проживания. Прием осуществляется 6 дней в неделю, включая субботу.

Также во всех районах города действуют около 60 дополнительных точек обслуживания. Получить консультацию и решить вопрос с начислением можно в центрах обслуживания "Киевводоканала". Адреса и график работы на сайте предприятия (кнопка "Для дома").

"Киевводоканал" обращает внимание, что согласно Закону "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", который вступил в силу 2 августа, абоненты должны предоставлять поставщикам показания приборов учета.

"В случае отсутствия актуальных данных, начисления будут проводить по показаниям общедомового прибора учета или по расчетным данным", - предупреждают на предприятии.

Сообщается также, что оплата принимается до 31 августа включительно.