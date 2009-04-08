Новые правила застройки Киева представят общественности

21 апреля Главное управление градостроения, архитектуры и дизайна городской среды КГГА проведет общественное обсуждение проекта новой редакции Правил застройки Киева.

Согласно обнародованному объявлению, текст которого есть в распоряжении агентства УНИАН, заседание состоится в 10.00 в актовом зале данного управления (ул. Крещатик, 32, второй этаж).

К участию в обсуждении приглашаются представители районных администраций столицы, депутаты районных советов и Киевсовета, общественные организации, представители профессиональной общественности и другие лица.

Общественным организациям и физическим лицам для участия в обсуждении необходимо до 20 апреля включительно подать заявление на имя и.о. начальника Главархитектуры Сергея БРОНЕВИЦКОГО с обязательным указанием в нем фамилий представителей общественности.

С материалами проекта новой редакции Правил застройки столицы можно ознакомиться на сайте КГГА на странице ГУ градостроения, архитектуры и дизайна.