Более 2600 объектов строительства введено в эксплуатацию онлайн - Гройсман

Более 2600 объектов строительства уже введены в эксплуатацию онлайн с помощью электронных сервисов без единого посещения контролирующих органов. Об этом на своей странице в сети Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Сегодня хочу обратить внимание бизнеса и граждан на электронные услуги в градостроительной сфере - 80% всего строительства в Украине можно начинать вводить в эксплуатацию онлайн. И этими возможностями уже воспользовались при строительстве более 2600 объектов", - написал премьер.

По словам Гройсмана, электронные услуги касаются наиболее популярных объектов (категории CC1): частная застройка, малоквартирные дома, административно-бытовые здания малого и среднего бизнеса.

"До конца года планируем ввести е-услуги для остальных объектов недвижимости", - написал премьер-министр.

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Он отметил, что правительство ведет постоянную работу над внедрением различных онлайн сервисов. По его словам, правительство определило более 100 приоритетных административных услуг, которые должны предоставляться онлайн.

Как сообщал УНИАН, 24 января Европейский Союз, Швеция и Эстония сообщили об инвестировании 5,7 млн евро в масштабный четырехлетний проект электронного государственного управления «Поддержка электронного правительства для децентрализации в Украине (EGOV4UKRAINE)» программы U-LEAD, который улучшит взаимодействия органов власти.

В тот же день Европейский Союз совместно со Шведским агентством международного развития (Sida) заявил о предоставлении 800 тыс. евро 24 объединенным территориальным общинам Украины на создание центров административных услуг в 2017 году.

Справка УНИАН. Программа U-LEAD предусматривает расширение прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития, и финансируется ЕС и отдельно Германией, Швецией, Данией и Польшей. Цель программы - поддержка правительства Украины во внедрении реформы децентрализации.

Как сообщал УНИАН, фискальная служба разъяснила правила уплаты налога на недвижимость и предоставления льготы. В ведомстве отметили, что если недвижимость находится в долевой собственности нескольких лиц и разделена в натуре, то платить налог на недвижимость будет каждый собственник за свою долю.